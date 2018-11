Cidades Mutirão contra o aedes aegypti é realizado em Goiânia Ações começaram no Setor Pedro Ludovico, um dos bairros com o maior número de notificação de casos de dengue, segundo a Secretaria Municipal de Saúde

Foi lançado, nesta sexta-feira (30), em Goiânia o Mutirão contra o Aedes Aegypti. A capital apresenta um índice de infestação acima do previsto pelo Ministério da Saúde. As ações, que também fazem parte do dia D de Combate ao Aedes, campanha do Ministério da Saúde, começam pelo Setor Pedro Ludovico, um dos bairros com maior número de notificações de casos de dengue. As ações ...