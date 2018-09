Cidades Museu Nacional abrigava fóssil Luzia, esqueleto mais antigo das Américas Com cerca de 12 mil anos de idade, fóssil foi achado em Lagoa Santa, em Minas Gerais, em 1974

O maior tesouro do Museu Nacional, que foi atingido por um incêndio na noite deste domingo (2), é o esqueleto mais antigo já encontrado nas Américas, com cerca de 12 mil anos de idade. Achado em Lagoa Santa, em Minas Gerais, em 1974, trata-se de uma mulher que morreu entre os 20 e os 25 anos de idade e foi uma das primeiras habitantes do Brasil. O crânio de Luzia ...