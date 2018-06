Cidades Município de Cristalina é condenado a pagar R$ 160 mil após erro médico que matou recém-nascido Juiz entendeu que equipe médica responsável pelo parto não realizou o procedimento correto

O Município de Cristalina, na região Leste do Estado, foi condenado a pagar R$ 160 mil, por danos morais, a um casal após a morte do filho durante o parto. Na sentença, o juiz Thiago Inácio de Oliveira, da 2ª Vara Cível da cidade apontou que a equipe médica responsável pelo parto não realizou o procedimento correto. O caso aconteceu no Hospital Municipal Chaud S...