Cidades Mulheres que foram atropeladas pelo Eixão recebem alta em Goiânia Vítimas atravessavam a rua na Avenida Anhanguera, em frente à Estação José Hermano, em Campinas quando foram atingidas pelo ônibus e por um carro

Receberam alta médica, na noite da última sexta-feira (15), as duas mulheres que foram atropeladas, no mesmo dia, por um ônibus do Eixo Anhanguera e um carro enquanto atravessavam a Avenida Anhanguera, em frente à Estação José Hermano, em Campinas, em Goiânia. As vítimas, Dircilene Cardoso e Vilma Ferreira de Amorim, foram encaminhadas para os hospitais Hugo e Hugo...