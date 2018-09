Cidades Mulher torce o pé ao cair de ônibus no Terminal Goiânia Viva, em Goiânia Vítima disse que foi empurrada no momento em que desembarcava do veículo. Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência

Uma mulher torceu o pé direito após cair de um ônibus no Terminal Goiânia Viva, região Oeste de Goiânia, na manhã desta terça-feira (25). Joana D’arque Ribeiro Leite, de 42 anos, relatou ao Corpo de Bombeiros que foi empurrada no momento que desembarcava do veículo. No acidente, Joana D'arque também sofreu um corte na perna e foi encami...