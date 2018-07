Cidades Mulher suspeita de pedir dinheiro usando imagens de bebê morto presta depoimento, em Goiânia De acordo com a Polícia Civil, Bruna de Fátima Brusda alegou que as fotos nos cartazes seriam de outra criança. No entanto, investigação apontou que alegação não é verídica

Suspeita de utilizar a imagem de um bebê com hidrocefalia, morto em fevereiro deste ano, para pedir dinheiro nas ruas da capital, Bruna de Fátima Brusda foi ouvida nesta sexta-feira (27) pela Polícia Civil (PC) de Goiás. Ela foi intimada após os pais do menino Bryan Felipe denunciarem que a mulher realizava a ação em semáforos da cidade, alegando que a foto era de uma c...