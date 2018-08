Cidades Mulher sofre queimaduras em 80% do corpo durante incêndio em Aparecida de Goiânia O marido da mulher também estava na casa quando houve o incêndio, que atingiu um dos quartos da residência, mas ele sofreu apenas ferimentos leves

Uma mulher se feriu gravemente durante um incêndio em casa, no fim da tarde desta sexta-feira (10), no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia. Segundo o Samu daquele município, a vítima, de 59 anos, teve 80% do corpo queimado. O marido da mulher também estava na casa quando houve o incêndio, que atingiu um dos quartos da residência. O homem, porém, sofreu apenas...