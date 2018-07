Cidades Mulher se fere com cerol em Formosa, no Entorno do DF Ela estava de moto e foi atingida pela linha cortante. Ela teve ferimentos no rosto e foi encaminhada para o Hospital da cidade

Uma motociclista se machucou ao passar por uma linha com cerol na tarde de ontem (10) em Formosa, Entorno do Distrito Federal. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, dois adolescentes estavam brincando de pipa na região quando a vítima, de 68 anos, passou pelo local. A moto não chegou a cair, mas a idosa sofreu vários cortes entre os olhos. Ela foi socorrida e enca...