Vida Urbana Mulher se fere após ser atingida por pedaço de metal dentro de ônibus em Goiânia Vítima de 33 anos teve corte em uma das pernas durante a ocorrência, no bairro Chácara Maria Dilce. Ela foi encaminhada ao Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (Crof), no Setor Campinas

Uma mulher de 33 anos se feriu após o pneu do ônibus do transporte coletivo em que estava estourar, na manhã desta quarta-feira (9), na Avenida C, na Chácara Maria Dilce, em Goiânia. O veículo fazia a linha 178 (Jardim Curitiba / Terminal Praça A). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima foi encaminhada para o Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (...