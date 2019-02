Vida Urbana Mulher se demitiu de cozinha da Vale dias antes do rompimento da barragem em Brumadinho Fernanda Costa escapou da tragédia, mas perdeu diversas colegas; marido dela também trabalhava na Mina do Feijão e deixou o local horas antes do rompimento

Fernanda Costa ganhou, aos 30 anos, pode dizer que ganhou uma nova chance na vida. Hoje atendente em uma lanchonete no Centro de Brumadinho, na região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), ela trabalhava como oficial de serviços gerais na cozinha do refeitório da Vale, na Mina do Feijão, até dias antes da barragem do local romper e a lama invadir seu posto de trabalho. Ela ainda ...