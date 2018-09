Cidades Mulher salva bebê momentos antes de morrer em acidente entre ônibus e caminhão, em Fortaleza A vítima estava amamentando a filha e jogou a criança para um homem que fazia pregação no coletivo

Uma mulher de 27 anos morreu no fim da manhã desta segunda-feira (10) ao ficar presa a ferragens após um acidente entre um ônibus e um caminhão, em Fortaleza (CE). A vítima estava com a filha, uma bebê de colo, que só se salvou porque foi jogada pela mãe para outro passageiro quando ela percebeu que seria atingida. As informações são do O Povo. De acordo com matéri...