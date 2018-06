Cidades Mulher que quebrou a perna ao escorregar em supermercado de Goiás vai receber mais de R$ 16 mil A vítima alega que nenhum funcionário do estabelecimento prestou ajuda e coube a outros clientes a levá-la ao hospital

Uma idosa vai receber mais de R$ 16 mil em indenização após cair e fraturar o fêmur em um supermercado de Águas Lindas de Goiás. Segundo a decisão da justiça, ela deve ser indenizada por danos morais, materiais e estéticos. As informações são do Correio Braziliense. Em março de 2012, Maria Pereira Brito fez compra no Supermercado Tatico e, ainda no interior da loja, escorregou. Ela alega qu...