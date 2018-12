Vida Urbana Mulher que ofereceu recém-nascido se apresenta ao Conselho Tutelar, em Aparecida de Goiânia Polícia investiga caso e mãe de criança foi encaminhada ao 1° Distrito Policial do município

A mulher que ofereceu o filho recém-nascido para desconhecidos em ruas do Centro de Aparecida de Goiânia na última segunda-feira se apresentou no final da tarde de ontem na unidade do Conselho Tutelar da Vila Brasília.Os conselheiros a encaminharam ao 1º Distrito Policial da cidade, onde ela foi ouvida pela delegada Cybelle Tristão, da Delegacia de Proteção à Criança...