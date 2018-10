Cidades Mulher morta encontrada na Praça do Trabalhador, em Goiânia, tinha perfurações e dedo dilacerado Pessoas que passavam pelo local na manhã desta terça-feira (30) se depararam com corpo de mulher enrolado em lençol dentro de uma caixa de papelão, ao lado de uma moto

Quem passava pela Praça do Trabalhador, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia, na manhã desta terça-feira (30), presenciou uma imagem brutal. O corpo de uma mulher foi deixado enrolado em um lençol, dentro de uma caixa de papelão no meio da praça. Géssika Sousa dos Santos, de 27 anos, tinha perfurações de faca por todo o corpo, inclusive na cabeça, a ponta de um dos...