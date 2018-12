Vida Urbana Mulher morre eletrocutada após tentar ligar ventilador em Goiânia Vítima ligou o equipamento em uma extensão, que estava com uma parte desencapada, e o item sofreu um curto-circuito

Uma mulher morreu eletrocutada, na madrugada deste domingo (31), no setor Parque das Nações, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima estava dentro de casa com os filhos de 2 e 6 anos quando tentou ligar um ventilador em uma extensão, que estava com uma parte desencapada. Nesse momento, houve um curto-circuito e a mulher recebeu uma descarga elétrica. E...