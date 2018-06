Cidades Mulher morre atropelada por caminhonete em Anápolis Acidente aconteceu próximo ao Viaduto Airton Senna, no perímetro urbano da cidade

Uma mulher, ainda não foi identificada, morreu após ser atropelada por uma caminhonete na noite deste domingo (3) no quilômetro 442, da BR-153, no perímetro urbano de Anápolis. O acidente aconteceu próximo ao Viaduto Airton Senna. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do veículo foi submetido ao teste de alcoolemia e o resultado deu negativo. De aco...