Cidades Mulher morre após ser atropelada na BR-153 em Hidrolândia A Polícia Rodoviária Federal ainda está no local do acidente

Uma mulher morreu após ser atropelada por um carro na noite desta terça-feira (3) na BR-153, em Hidrolândia, região metropolitana. A Polícia Rodoviária Federal, que ainda está no local do acidente, informou que o motorista do veículo parou para prestar socorro e a vítima seria Maria Aparecida Ferreira. A Concessionária Triunfo Concebra também foi enviada ao local ...