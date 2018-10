Cidades Mulher morre após procedimento estético no Rio Fernanda de Assis fez um preenchimento nos glúteos; ela chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu

Mais uma mulher morreu no Rio de Janeiro depois de fazer um procedimento estético de preenchimento dos glúteos. A microempresária Fernanda de Assis, de 29 anos, chegou a ser levada para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, na zona norte, mas não resistiu. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Fernanda deu entrada no Albert Schweitzer às 8h5...