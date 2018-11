Cidades Mulher morre após levar descarga elétrica da máquina de limpeza, em Goiás Segundo o Corpo de Bombeiros, Patrícia Cerri Soares de 37 anos lavava a calçada com o equipamento quando foi eletrocutada

Patrícia Cerri Soares de 37 anos morreu, na tarde desta segunda-feira (26), após receber uma descarga elétrica de uma máquina de limpeza de alta pressão em uma chácara, na zona rural Município de Ouro Verde de Goiás, na região Central do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima lavava a calçada com o equipamento quando foi eletrocutada. Ela chegou a ser so...