Cidades Mulher morre após cair do 3º andar de um prédio Segundo a Polícia Civil, marido é suspeito de jogar a vítima pela janela e afirma que não se lembra do que aconteceu no apartamento

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga a morte de Carla Graziele Rodrigues Zandoná, de 37 anos após a queda do 3.º andar de um apartamento na Asa Sul, em Brasília. O caso está sendo investigado como feminicídio. O crime aconteceu na segunda-feira, 6, no bloco T da quadra 415. Segundo a corporação, Jonas Zandoná, o marido da vítima, de 44 anos, é suspeito d...