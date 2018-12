Cidades Mulher morre ao ser atropelada na Avenida T-63, em Goiânia

Uma mulher morreu, depois de ser atropelada na noite de hoje (4), na Avenida T-63, próxima à Avenida Circular, em Goiânia. A motociclista, acompanhada de outra pessoa na garupa, teria atropelado a vítima, de 50 anos, que teve uma fratura no membro inferior e sangramento no nariz, e não resistiu. As duas pessoas na moto também tiveram ferimentos e foram levadas para o...