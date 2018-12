Vida Urbana Mulher morre a caminho do trabalho ao cair de moto e ser atropelada Testemunhas contaram à polícia que a motociclista atravessava a ponte quando fez uma ultrapassagem e perdeu o controle da direção

Uma mulher morreu após se envolver em um acidente de trânsito enquanto seguia para o trabalho na rodovia Rio-Santos, em Bertioga, no litoral de São Paulo. As informações foram confirmadas pela polícia na manhã deste sábado (29). A vítima pilotava uma moto quando colidiu com um carro. Testemunhas contaram à polícia que a motociclista atravessava a ponte quando fez um...