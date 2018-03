Mulher joga TV em namorado e acerta viatura da polícia

Uma mulher foi presa em flagrante na madrugada desta terça-feira (6) após acertar uma TV de 32 polegadas em uma viatura da Brigada Militar, no centro de Porto Alegre. De acordo com a Polícia Civil, o alvo da mulher era o namorado, com quem ela estava brigando no 6º andar de um prédio.

Ainda segundo a Polícia Civil, a mulher tentou acertar o namorado, que estava na sacada do prédio, mas ele conseguiu desviar e a televisão saiu pela varanda, acertando o veículo Toyota Corolla, que foi adquirido recentemente. O carro estava estacionado na Avenida Salgado Filho.

A mulher foi levada pelos policiais ao Palácio da Polícia. Ela foi indiciada por dano ao patrimônio público. Como não pagou fiança de R$ 6 mil, a suspeita foi levada para a Penitenciária Feminina Madre Pelletier.