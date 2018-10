Cidades Mulher fica gravemente ferida após capotar o carro na BR-060 Os bombeiros ainda não conseguiram identificar a vítima

Uma mulher ficou gravemente ferida após capotar o carro em que dirigia na tarde deste domingo (21), na BR-060, próximo à cidade de Guapó. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a mulher estava sozinha quando o veículo modelo Fox capotou e ela foi arremessada a cinco metros de distância. A vítima estava inconsciente e com várias fraturas pelo corpo....