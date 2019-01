Vida Urbana Mulher fica ferido durante assalto em Aparecida de Goiânia Vítima estava indo trabalhar quando foi abordada pelo suspeito

Uma funcionária de um supermercado foi esfaqueada durante um assalto, na manhã desta terça-feira (8), às margens da BR-153, no Retiro do Bosque, em Aparecida de Goiânia. O Corpo de Bombeiros informou que a vítima estava a caminho do trabalho quando foi abordada pelos suspeitos, que estavam em uma motocicleta. Ela foi agredida com golpes de facão na cabeça durant...