Cidades Mulher fica ferida após cair de ônibus no Terminal Praça da Bíblia, em Goiânia A vítima com dores foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

Uma mulher ficou ferida após cair de um ônibus, na manhã desta quinta-feira (23), no Terminal Praça da Bíblia, no Setor Leste Universitário, em Goiânia. Segundo informações preliminares repassadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a mulher descia do ônibus e caiu, batendo as costas e a cabeça no chão. Ela reclamava de fortes dores e foi socorrida pela c...