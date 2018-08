Cidades Mulher festeja primeiro ano de divórcio e é apedrejada pelo ex-marido Homem viu a festa nas redes sociais, foi até a casa da ex-mulher para tirar satisfação e agrediu a vítima também com socos e pontapés

Tatiana Araújo, de 32 anos, reuniu os amigos para comemorar o primeiro ano de separação do ex-marido, Egneldo da Rocha Rodrigues, de 41 anos, com quem viveu durante 18 anos. Ao som de "Amor Falso", de Aldair Playboy, a mulher registrou a festa, que contou com um bolo e uma bonequinha encenando o enterro do ex. O caso aconteceu no Rio de Janeiro na última terça-feira (...