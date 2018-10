Cidades Mulher encontrada morta na Praça do Trabalhador pode ter sido testemunha de um crime Polícia suspeita que a vítima tinha intenções de testemunhar sobre o crime presenciado; delegada diz que vítima "sofreu muito antes de morrer"

Investigações preliminares sobre o assassinato de Géssika Sousa dos Santos, de 27 anos, encontrada dentro de uma caixa de papelão na manhã desta terça-feira (30), na Praça do Trabalhador, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia, apontam que, dias antes do homicídio, a vítima teria presenciado um crime e tinha intenções de testemunhar sobre o caso. A delegada Magda Davila...