Cidades Mulher encontrada morta dentro de embrulho na Praça do Trabalhador foi torturada, aponta perícia A vítima estava amarrada e enrolada em um lençol dentro de uma caixa de papelão; laudo da Polícia aponta que ela teria sido violentada e torturada

O corpo de Géssika Sousa dos Santos, de 27 anos, foi encontrado, na manhã desta terça-feira (30), na Praça do Trabalhador, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia. A vítima teria sido colocada no local, ao lado de uma motocicleta, por volta de meia noite. Pela manhã, quando as pessoas começaram a passar pela praça para trabalhar, acionaram a Polícia. A Polícia Técni...