Mulher encontra marca de batom em roupa de companheiro, joga água fervendo nele e é detida

Uma mulher de 22 anos foi presa, no último domingo (13), após jogar água fervendo em seu companheiro, que estava sem roupas, em uma residência em Paranoá, região administrativa do Distrito Federal (DF), ao lado de municípios goianos como Formosa e Cristalina. De acordo com a Polícia Militar do DF (PM-DF), o rapaz, de 33 anos, saiu de casa na noite do sábado (9) e ...