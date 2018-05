Cidades Mulher encontra fotos das filhas sendo molestadas no celular do marido As vítimas, de 9 e 10 anos, eram estupradas enquanto dormiam

Uma mulher acionou a polícia após encontrar fotografias das filhas sendo abusadas no celular do marido. O homem de 43 anos foi preso em flagrante por ser suspeito de estuprar as duas enteadas, uma de 9 e outra de 10 anos. Os crimes teriam acontecido na casa da família, em Pariquera-Açu, no interior de São Paulo. A mãe estava olhando as imagens salvas no celular do com...