Cidades Mulher e filha de policial são amarradas e presas em porta-malas durante sequestro Mãe e filha saíram de casa para fazer alguns pagamentos quando foram levadas por dois homens

A mulher e a filha de um policial militar foram encontradas amarradas, dentro do porta-malas do carro da família na manhã desta terça-feira (10). As duas foram sequestradas na tarde de segunda-feira (9), em Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. Elas foram encontradas na cidade de Itagimirim, quase 200 km do local que foram vistas pela última vez. As dua...