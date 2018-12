Vida Urbana Mulher de João de Deus aparece e pede orações para que 'verdade prevaleça' Trajando uma camiseta com a foto de seu marido e com os dizeres "Obrigada João de Deus", Ana Keila apareceu na festa de distribuição de brinquedos

"Que a verdade prevaleça", afirmou Ana Keila Teixeira, mulher de João de Deus, durante a festa de distribuição de brinquedos, promovida pela família, na manhã deste sábado, 15, no centro de caridade Casa da Sopa em Abadiânia. Trajando uma camiseta com a foto de seu marido e com os dizeres "Obrigada João de Deus", ela pediu orações aos presentes. "Apesar das turbulências, p...