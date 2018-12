Cidades Mulher de 51 anos é presa por suspeita de assassinar o namorado em Goiatuba Crime aconteceu em março de 2017

Uma mulher de 51 anos foi presa nesta quinta-feira (6) suspeita de assassinar o namorado com uma pedra, em Goiatuba. O crime aconteceu no dia 25 de março de 2017. Vizinhos contaram a polícia que o casal costumava usar drogas, álcool e brigavam com frequência. Em uma dessas discussões, Rosimar Alves Correa de Matos tentou esfaquear o namorado, mas ele não se ...