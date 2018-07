Cidades Mulher dá à luz em carro na Avenida Rio Verde, em Aparecida de Goiânia Segundo a Polícia Militar de Goiás, policiais que faziam ronda na região auxiliaram parto que ocorreu durante a madrugada. Mãe e filha foram levadas para maternidade do município

Atualizado às 16h39 Uma criança nasceu dentro de um carro na madrugada desta quarta-feira (18), na Avenida Rio Verde, no Setor Vila Rosa, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. O parto foi realizado com o auxílio de integrantes da Polícia Militar (PM) de Goiás, que faziam ronda pela via. Segundo a PM, um homem se aproximou da viatura e pediu...