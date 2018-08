Cidades Mulher dá à luz a gêmeas siamesas no Hospital Materno Infantil As meninas nasceram com 37 semanas de gestação, unidas pelo tórax e abdômen, compartilhando apenas o fígado

O Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI), em Goiânia, realizou na manhã desta quarta-feira (22) mais um parto de gêmeos siameses. Desta vez, duas meninas nasceram com 37 semanas de gestação, unidas pelo tórax e abdômen, compartilhando apenas o fígado. De acordo com o hospital, o estado de saúde das gêmeas permanece grave, porém e...