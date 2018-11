Cidades Mulher confessa ter matado namorado italiano em ritual de magia, em Maceió Cléa Silva alega que sofria "violência física e psicológica"

Cléa Fernanda Máximo da Silva, que confessara na última segunda-feira (5) ter assassinado seu namorado italiano, o advogado Carlo Cicchelli, declarou em depoimento à polícia que foi motivada por um ritual de magia do qual havia sido obrigada a participar. As informações são do portal de notícias "G1". A brasileira disse que não premeditou o crime e viu uma op...