Vida Urbana Mulher cai em cisterna de sete metros em lote baldio de Aparecida de Goiânia Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate e ela foi levada para o hospital

Uma mulher, ainda não identificada, ficou ferida na madrugada deste domingo (27), depois de cair dentro de uma cisterna de aproximadamente 7 metros de profundidade, dentro de um lote baldio do setor Veiga Jardim I, em Aparecida de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi retirada da cisterna com vários ferimentos e encaminhada ao Hospit...