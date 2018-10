Cidades Mulher baleada na cabeça morre após quase um mês na UTI, em Goiânia Maiani Silva caminhava na calçada com o filho de 1 ano, em Aparecida de Goiânia, quando foi atingida. Inquérito aponta que o crime foi encomendado de dentro do presídio pelo ex-companheiro da vítima.

Morreu na noite da última segunda-feira (8), a jovem Maiani Silva de Sousa, baleada na cabeça enquanto caminhava na calçada com o filho de 1 ano e 10 meses nos braços, no Jardim Helvécia, em Aparecida de Goiânia. O crime ocorreu no dia 9 de setembro. A vítima ficou internada 29 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo)...