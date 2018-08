Cidades Mulher é sequestrada durante roubo de carro em Jaraguá Abandonada em uma estrada próxima a BR-153, a vítima andou até um posto de combustíveis, onde ligou para a família

Uma mulher foi sequestrada na noite de hoje (1º) depois de ter o carro, uma camionete Hilux, roubado em Jaraguá. A Polícia Militar informou que após fugirem com a vítima, os suspeitos dirigiram até a BR-153 e depois entraram em uma estrada vicinal. Eles deixaram a mulher no caminho e se encontraram com outro veículo. A vítima então andou até um posto de combustíveis próxim...