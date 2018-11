Cidades Mulher é resgatada após cair em cisterna de 16 metros de profundidade, em Trindade Vítima foi encaminhada consciente e com escoriações para a UPA do Setor Cristina

Uma mulher de 29 anos foi resgatada de uma cisterna, na tarde desta segunda-feira (26), no Setor Pontakayana, em Trindade, na região metropolitana de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela caiu de uma altura de 16 metros. Após o resgate, a mulher foi encaminhada consciente e com escoriações leves para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Setor Cristina. De acordo...