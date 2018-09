Cidades Mulher é presa suspeita de maus tratos contra o filho de 4 anos Criança foi resgatada em apartamento, no Centro de Goiânia, após denúncia de vizinhos

A mãe de uma criança de 4 anos foi presa na madrugada desta sexta-feira (4) suspeita de maus tratos contra o filho. A criança foi resgatada do apartamento onde mora com a mãe, no Centro de Goiânia, após denúncias de vizinhos. A vítima tinha marcas de mordidas e queimaduras pelo corpo. As informações são do G1 Goiás. Segundo a PM, a criança foi encontrada na residê...