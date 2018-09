Cidades Mulher é presa suspeita de agredir pai idoso em Goiânia O neto do homem, de 80 anos, foi quem acionou a polícia para denunciar as agressões

Uma mulher foi presa por maus-tratos ao pai idoso neste sábado (22), em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), o neto do homem de 80 anos, teria chamado os policiais até o bairro Jardim Balneário Meia Ponte, afirmando que a filha do idoso estaria o agredindo. A vítima confirmou o fato e disse que sofre maus tratos de sua filha há muito tempo, sendo que a ...