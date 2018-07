Cidades Mulher é presa com uma tonelada de maconha dentro de residência em Aparecida de Goiânia Detida já tinha passagens pelo crime de tráfico de drogas

Uma mulher foi presa em flagrante na noite do último sábado (7) com uma tonelada de maconha em uma residência no setor Papillon Park, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. De acordo com a Polícia Militar (PM), a prisão foi realizada após denúncias apontarem que uma casa estaria sendo utilizada como local de armazenamento e distribuição de ent...