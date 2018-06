Cidades Mulher é presa com cinco diferentes tipos de entorpecentes em Goiânia Ela dirigia um Fiat Uno quando foi abordada no Setor Goiânia Viva

Uma mulher foi presa, na madrugada deste sábado (2), com diversos tipos de entorpecentes, no setor Goiânia Viva, na capital. A Polícia Militar (PM) informou que ela dirigia um Fiat Uno quando foi parada durante uma abordagem de rotina. No interior do veículo, os policiais encontraram 200 comprimidos de ecstasy. Ela contou aos policiais que na sua casa tinha mais e...