Cidades Mulher é presa com 50 pedras de crack nas partes íntimas em Formosa Ela contou que porções seriam entregues para marido, que cumpre pena por homicídio na unidade prisional

Uma mulher de 31 anos foi presa na tarde desta quinta-feira (8) quando tentava entrar no presídio estadual de Formosa (280 km de Goiânia) com 50 pedras de crack escondidas nas partes íntimas. Ela afirmou aos agentes que levava as porções para o marido que cumpre pena por homicídio. Segundo a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP), na conferência da doc...