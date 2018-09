Cidades Mulher é presa após agredir namorado dentro de delegacia em Jaraguá O homem conta que foi agredido porque a namorada não queria que ele saísse de casa

Uma mulher de 31 anos foi presa na tarde de segunda-feira (24), em Jaraguá, a 125 km de Goiânia, após agredir o namorado de 47 anos que estava fazendo um boletim de ocorrência contra ela, na Delegacia da Polícia Civil do município. No momento da prisão a mulher chegou a machucar o policial que estava tentando contê-la. De acordo com o Delegado responsável pel...