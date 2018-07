Cidades Mulher é presa ao tentar entrar com drogas na unidade prisional de Hidrolândia Detida tentava levar maconha para os filhos, presos no local, e já tinha passagem por tráfico de drogas

Uma mulher foi presa por tentar entrar com drogas na unidade prisional de Hidrolândia, na região metropolitana da capital, nesta quinta-feira (12). De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PM-GO), uma denúncia informou que uma pessoa levava entorpecentes para dentro do local, o que levou à abordagem nas proximidades do local. A detida, que já tinha antecedentes crimin...