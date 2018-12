Uma mulher, de aproximadamente 20 anos, foi pisoteada, na manhã desta sexta-feira (7), enquanto tentava embarcar em um ônibus dentro do terminal Padre Pelágio, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima se desequilibrou e caiu na hora de entrar no veículo. Os outros passageiros passaram por cima dela e entraram no ônibus.

De acordo com os bombeiros, ela foi encaminhada para o Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (Crof) com suspeita de fratura em um dos joelhos.

Em breve mais informações.