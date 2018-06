Cidades Mulher é morta por companheiro em bar em Porangatu Vítima tinha 22 anos e foi esfaqueada após discussão com suspeito

Uma mulher de 22 anos foi morta pelo companheiro na manhã de sábado (9), após uma discussão em um bar no setor Trevo Sul, em Porangatu, no Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, o suspeito esfaqueou a vítima. Depois de cometer o crime ele tentou fugir, mas clientes do bar impediram a fuga até a chegada dos policiais. A mulher chegou a ser levada ao Hospital Munici...